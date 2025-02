Dilei.it - Re Carlo, l’insolita cena con Camilla e il motivo dello strappo alla dieta

Chi è stato a Londra anche solo per qualche giorno lo sa: la capitale inglese è una metropoli multiculturale, dove convivono culture differenti e background culturali variegati. Re, monarca moderno e impegnato a stare sempre al passo con l’evolversi della società, lo sa bene e non manca occasione di celebrare le festività di tutte le religioni praticate nel suo Paese. Lui ein questi giorni si preparano all’inizio del mese sacro musulmano del Ramadan, celebrando con alcuni più o meno noti cittadini britannici di fede islamica.diA pochi giorni dall’inizio del mese del Ramadan, che prenderà il via venerdì 28 febbraio, Ree la Reginahanno fatto visita al Darjeeling Express, un ristorante indiano, fondato nel 2017 dristoratrice Asma Khan nella popolarissima Carnaby Street di Londra.