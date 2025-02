Sololaroma.it - Rayan Vitor per l’estate, l’agente conferma: “Roma e non solo su di lui”

Giorni felici per la, che sta gestendo la prima settimana di allenamenti completa da un bel po’ di tempo a questa parte. All’orizzonte però una nuova full immersion in partite decisamente importanti, dal Como in campionato domenica prossima alla fondamentale gara d’andata, negli ottavi di Europa League, contro l’Athletic Bilbao, con la Curva Sud che chiama a raccolta i tifosi per una super coreografia. Dietro le quinte si lavora già per la rosa del futuro, in un calciomercato che non si ferma mai, è l’ultimo nome attenzionato è quello di.Trattasi dell’ennesimo talento brasiliano da tenere sott’occhio, un esterno d’attacco classe 2006 che, nei suoi primi mesi di professionismo con il Vasco da Gama, ha già messo a referto 2 gol e 4 assist in 11 presenze: “Nel suo gioco ricorda Nico Gonzalez e Ilicic, ma con la cattiveria di Adriano”, ha affermato a Sportitalia il suo agente Duccio Chelazzi, che parlando di di, oltre are gli interessi estivi di Premier League e Lione, ha spiegato come la Serie A è stata e può tornare una concreta possibilità.