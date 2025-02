Juventusnews24.com - Ravezzani è severo con Thiago Motta: «La filosofia che ha applicato è quella dell’allenatore dei Pulcini, ma così non si ottiene questo risultato»

di Redazione JuventusNews24, giornalista, ha espresso un parere su. A sua detta l’allenatore della Juve non sarebbe stato bravo inFabioha colto la palla al balzo della clamorosa eliminazione della Juve contro l’Empoli in Coppa Italia per criticare l’operato di. Ecco le sue parole su X.PAROLE – «Lache hafinora nella Juve èdei. Nessun ruolo definito, dentro e fuori un po’ tutti, capitano a rotazione.si educano i bambini al calcio. Non i professionisti a vincere.»Leggi su Juventusnews24.com