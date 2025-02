Juventusnews24.com - Rastello Juve, il papà Fabrizio lo racconta: «Il passaggio dal Torino e le sue qualità: ve lo racconto dentro e fuori dal campo» – ESCLUSIVA

di Nicolò Corradino, illo: tutte le dichiarazioni insul centrocampista dell’Under 15Lantus Under 15 continua a volare in campionato e a sfornare talenti. Tra questi c’è sicuramente Edoardo, motore e cervello del centrobianconero, approdato in estate in bianconero dopo il suo percorso nel. Per conoscerlo meglio siachedalntusnews24 ha contattato inil padre,.Edoardo ha una visione di giocodal normale per la sua età, ma non solo. Cile sueprincipali inma anchecome ragazzo.«Edoardo, sia inche, è un ragazzo curioso, molto ambizioso e determinato a raggiungere gli obiettivi che si pone. Si allena e studia con impegno e serietà, senza lasciare nulla al caso.