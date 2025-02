Trevisotoday.it - Raquet Club, Adriano Panatta esce dal capitale sociale

Leggi su Trevisotoday.it

non è più socio deldi via Maffioli. Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali, già al cinquanta per cento della A&P International che possiede e gestisce l'impianto trevigiano, ha deciso di convertire in azioni un prestito obbligazionario da 1,2 milioni di.