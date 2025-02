Ilrestodelcarlino.it - Rapinano sala slot. Inseguiti dalle divise si infognano in centro: soldi persi per strada

di Antonella MarchionniPioggia dilungo le vie dele nella zona mare. I rapinatori in fuga hanno seminato in giro almeno cinquemila euro dopo aver messo a segno un colpo da trentamila alla"Wincity" in via Ponchielli. Squadra mobile della polizia e nucleo investigativo dei carabinieri si sono messi subito sulle loro tracce e hanno fermato due sospettati che sono stati condotti uno in questura e uno in caserma, per accertamenti. È quanto avvenuto intorno alle tre e un quarto della notte tra martedì e mercoledì. I due malviventi avevano il viso coperto da maschere di carnevale. Al posto della loro vera faccia, infatti, si sono nascosti dietro i lineamenti caricaturali di due persone anziane. E da dietro il pvc della maschera hanno preso d’assalto lascommesse. Hanno aspettato l’orario di chiusura e, con un fucile a canne mozze sono usciti allo scoperto minacciando i due dipendenti che se ne stavano andando a casa dopo il turno di lavoro.