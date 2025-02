Dilei.it - Rania di Giordania, le nipoti escluse dalla successione al trono. Lotta a Corte

Leggi su Dilei.it

diè diventata nonna due volte nell’arco di pochi mesi. Ma entrambe le suene, Iman e Amina, non hanno alcuna possibilità di salire al. Infatti, per legge sono, anche se sono delle Principessine. Dunque, dovranno costruire il loro futuro altrove, rispetto allahashemita.di, due Principessine asenzadie suo marito Abdullah II hanno accolto in famiglia la prima nipote, la Principessina Iman, lo scorso agosto. La piccola, per quanto sia la prima della nuova generazione e figlia del Principe ereditario Hussein, non è destina a salire sul. Infatti, per legge non può diventare Regina. Stesso futuro è riservato alla piccola Amina, nata a febbraio di quest’anno, primogenita della Principessa Iman, figlia di