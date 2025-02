Juventusnews24.com - Rampulla dà la colpa dell’eliminazione a loro: «Devono fare questo e se non ci riescono vuol dire che non sono da Juve». Che attacco!

di RedazionentusNews24, ex portiere della, ha reso note le sue impressioni sull’eliminazione dellacontro l’Empoli. Sotto accusa ci finiscono!Michelangeloè netto e perentorio nella critica nei confronti dei giocatori della. Intervenuto a Maracanà su TMW Radio, l’ex portiere ha into i calciatori per l’eliminazione contro l’Empoli in Coppa Italia.PAROLE – «Ho visto la partita, i calciatori hanno le indicazioni dell’allenatore ma sul campo ci vanno. Non ho visto, nel momento in cui non hanno mai tirato in porta nel primo tempo, cercare l’uomo libero, ma tornare sempre indietro. Quando hai una squadra schierata e non trovi spazi, non èdell’allenatore. Ci sei tu in campo. Sicuramente cambiare spesso formazione, cambiare posizioni, non aiuta, magiocatori di un certo livello.