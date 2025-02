Ilrestodelcarlino.it - Ramadan 2025, quando inizia il mese del digiuno. Zuppi: “Speranza nell’anno del Giubileo”

Bologna, 27 febbraio– Il, ildiper i credenti di religione islamica, quest’anno inizierà il 5 marzo e dovrebbe terminare il 30 o il 31 marzo. Ildura circa un(dipende dal calendario lunare) ed è un periodo in cui i musulmani adulti e sani digiunano dall’alba al tramonto. Le usanze durante ilIlconsiste nell’astenersi dal bere, dal mangiare, ma anche dagli atti immorali e dalla collera. Durante questosacro poi vengono incoraggiate ancora di più adorazioni come la preghiera, la lettura del Corano e la carità. Perché si digiuna Il Sawm, cioè il, è un pilastro della religione musulmana. Il quarto per la precisione. Tra le altre azioni importanti che un musulmano deve osservare nella sua vita da credente ci sono: la dichiarazione di fede (Shahada) in un Dio unico (Allah) e nel Suo Messaggero; la preghiera rituale (Salat) richiesta cinque volte al giorno per tutta la vita; l’elemosina a chi ne ha bisogno una volta all’anno (Zakat).