Rally delle Vallate | le 76 auto in gara

Tutto pronto per la 15esima edizione dell’HistoricAretine che prenderà il via domani. L’appuntamento, organizzato da Scuderia Etruria è valido come appuntamento inaugurale del Campionato ItalianoStoriche, del Campionato ItalianoClassiche e del Trofeo Abarth A112 Yokohama. Sono 76 le vetture che sfileranno dalla partenza di Arezzo e che, fino a sabato sera, saranno sotto i riflettori di un appuntamento che proporrà otto prove speciali per un totale di 108,26 chilometri cronometrati. Il via domani alle ore 14.50 nell’area antistante il Palasport Estra. Da lì le vetture si dirigeranno verso i due passaggi della prova speciale inaugurale, la "Rosina" intervallati da un riordino in piazza Resistenza a Bibbiena e da un parco assistenza a La Ferrantina.