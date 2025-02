Rajadón de Motta dopo l’eliminazione di Copera della Juventus | Ci sono quelli che richiedono senza dare …

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-27 00:49:00 Il web è in trepidazione:TiagoEro molto arrabbiato per le copeate di eliminazione prima di Emoli. ILin vigore campione, ha perso sanzioni nel suo stadio in una squadra molto modesta che non ha vinto dall’8 febbraio ed è stato in posizioni di discesa alla serie B. Seconda eliminazione in una settimanala caduta di campioni contro il PSV.Queste erano le parole di:Cattiva prima parte: “Mi vergogno dell’atteggiamento nel primo tempo. Ho sbagliato perché non ho capito i giocatori l’importanza del gioco e indossare una maglietta importante come quella. Spero che le critiche siano davvero forti. Il pubblico era gentile .”.Mi vergogno dell’atteggiamento nel primo tempoTiagoMessaggio alla squadra: “I giocatori devono capire che devono dimostrare che meritano di essere qui ogni giorno.