Ilgiorno.it - Raid a Cascina Merlata. Giro di vite sui controlli

Piùnell’area delBloom, anche con l’ausilio delle società che gestiscono il centro commerciale e il parco di. La zona al confine con Pero è finita al centro della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta ieri mattina a Palazzo Diotti dal prefetto Claudio Sgaraglia (nella foto): i riflettori si sono accesi dopo ildi una settimana fa in via Pasolini, con un diciannovenne italo-marocchino derubato di cellulare e monopattino da cinque giovani nordafricani e ferito a coltellate da uno di loro. Le indagini di Squadra mobile e commissariato Bonola stanno andando avanti per risalire all’identità di tutti gli aggressori (partendo da quella di un minorenne riconosciuto dalla vittima). Nel frattempo, però, corso Monforte ha deciso di disporre una stretta sulla sicurezza.