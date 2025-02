Bubinoblog - RAI1: BIANCA GUACCERO VICINA ALLA CONDUZIONE DEL NUOVO POMERIGGIO ESTIVO

Leggi su Bubinoblog

sta mettendo a punto il palinsesto dell’estate 2025 che vedrà molte conferme e altrettante novità, a partire daldove ci sarà una nuova produzione e una inedita soap.“Ritorno a Las Sabinas” verso ildi: niente Turchia, la Rai ha messo gli occhi sulla serie spagnola di Disney+ come sostituta estiva de “Il Paradiso delle Signore”.Ad aprire ilci dovrebbe invece essere, lo ha annunciato il dirigente Angelo Mellone, “un programma davvero e totalmente dedicato all’estate”, così ha svelato di recente.Secondo il settimanale Oggi, rilanciata dvittoria a Bndo con le Stelle e vista negli show DStrada al Palco e PrimaFestival, sarebbe in pole position.L’attrice e showgirl pugliese “è infatti in trattative avanzate per aggiudicarsi un format che andrà in onda quotidianamente per tutta la prossima estate, dopo il Tg1 delle 13.