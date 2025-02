Romadailynews.it - Rai Yoyo – Peppa Pig – la famiglia si allarga: in arrivo un altro bebé

L’ATTESO EPISODIO IN ONDA GIOVEDI’ 6 MARZO SU RAIE RAIPLAY Chi non ha mai sentito parlare diPig, la simpatica maialina che, dal suo debutto sullo schermo, è diventata uno dei personaggi più amati e riconoscibili dai bambini di tutto il mondo? E ora, una grande novità è inper lei e la sua! Giovedì 6 marzo 2025, alle ore 7 e in replica alle ore 18.55, su Rai, oltre che su RaiPlay, andrà in onda “Il Grande Annuncio”, l’episodio speciale in cui Mamma e Papà Pig condivideranno cone George una notizia che cambierà tutto: presto avranno unfratellino o una sorellina! Un momento emozionante che coinvolgerà tante famiglie, accompagnando grandi e piccini in un viaggio fatto di sorprese, attesa e nuove avventure.“Una nuova era perPig sta per cominciare!”, spiega Esra Cafer, Hasbro’s SVP of Franchise Strategy and Management, Preschool & Fashion, “L’di un bebè porta sempre grandi emozioni e cambiamenti, e i fan diavranno l’opportunità di vivere questo magico momento insieme a lei e alla sua”.