Rai 2 | Detectives ripercorre i casi di Teresa Buonocore e delle gemelline Schepp

Le indagini per l’omicidio diavvenuto a Napoli nel 2010 e la scomparsaAlessia e Livia: storie al cento del secondo appuntamento, con la quarta stagione di “risolti e irrisolti”, il programma true crime di Rai Approfondimento condotto da Pino Rinaldi, realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato, in onda questa sera alle 21.20 su Rai 2. In studio, insieme a Rinaldi, il Dottor Pietro Morelli ed il Dottor Alfredo Fabbrocini. “La storia di.” sarà quella di Flavio Simmi, ucciso a Roma Il 5 luglio 2011. Are la vicenda sarà la madre della vittima, Lauretta Simmi. Protagonisti del racconto sono i “”, gli investigatori della Polizia di Stato, che hanno seguito in prima persona ipiù controversi e complessi di cronaca nera, analizzati attraverso i reali documenti d’indagine.