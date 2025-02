Lanazione.it - Ragazzo di 23 anni in bicicletta travolto da un’auto, è in prognosi riservata

Montemurlo (Prato), 27 febbraio 2025 – Grave incidente a Montemurlo. Undi 23in sella alla suaè statoda. È successo intorno alle ore 13:45 in via Scarpettini all’altezza di via Popolesco – via Prato. Molto gravi le condizioni del giovane che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Stefano di Prato. È in. In stato di choc la donna alla guida dell’auto, una 74enne residente a Prato. In base alle prime informazioni sulla dinamica sia l’auto che la bici procedevano nella stessa direzione. Sembra che la donna non si sia accorta, forse per una distrazione, della presenza sulla carreggiata del ciclista, travolgendolo. Gli accertamenti sono svolti dalla polizia municipale di Montemurlo che sta cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.