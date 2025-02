Ilrestodelcarlino.it - Ragazzino ubriaco rapina due coetanei dei cellulari

Recanati, 27 febbraio 2025 – Un minorenne residente nella provincia di Macerata è stato arrestato per: aveva impugnato un collo di bottiglie e si era fatto consegnare materiale tecnologico da due suoi. Non pago, si era fatto accompagnare da uno di loro ad acquistare oggetti in tabaccheria. I militari della stazione dei carabinieri di Recanati hanno arrestato, in flagranza del reato, il. Lunedì pomeriggio l’adolescente, in stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcol, impugnando un collo di bottiglia di vetro, aveva bloccato due, facendosi consegnare del materiale hi-tech che custodivano negli zaini. Non ancora soddisfatto della sua azione predatoria, aveva costretto uno dei due ragazzi a seguirlo in una tabaccheria per farsi acquistare un po’ di cose.