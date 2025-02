.com - Raducanu, sicurezza rafforzata con cinque guardie del corpo a Indian Wells

toc (Adnkronos) –per Emma. Dopo quanto accaduto a Dubai (la britannica era scoppiata in lacrime in campo perché seguita da uno stalker, presente in tribuna), la Wta ha deciso che ala tennista sarà accompagnata dadel, scelte da un ex agente dei servizi segreti. A riportarlo è il Times. Emmaera scoppiata in lacrime nel torneo di Dubai. Durante il match, poi perso 7-6 (8-6), 6-4, contro Karolina Muchova, valido per il secondo turno del Wta 1000,si era fermata dopo aver visto sugli spalti un uomo che il giorno prima si era avvicinato a lei con un comportamento ossessivo. La tennista era andata subito a parlarne con l’arbitro, piangendo e nascondendosi dietro al giudice di sedia. Avvertita la, lo stalker era stato poi allontanato e bandito da tutti i tornei dalla Wta.