Radio Goal – Napoli-Inter, Billing non è Anguissa, Raspadori è in grande fiducia ed altro

Marchesi, Pià, Maradona Jr. e Manfredi sonovenuti atrasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di. Questi i loroventi riportati da TerzoTempo.Com:Rino Marchesi, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di KissKiss.it:“Contro l’quale impostazione tattica per il? Credo che Conte ne sappia più di noi ma nonostante gli infortuni e la rosa non lunghissima ilha comunque grandi giocatori e può variare tra più moduli tattici. Sia in attacco che in difesa le soluzione tattiche a disposizione di Conte sono varie, a maggior ragione con i rientri di Spinazzola e Olivera. Pronostico? Posso dire che nonostante le ultime vittorie l’non favorita sabato. Se la giocheranno alla pari non fosseper i risultati ottenuti sinora dalle due compagini.