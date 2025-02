Lanazione.it - "Raccontare il territorio tramite la voce e i talenti di generazioni di creativi"

Un importante sostegno alla nostra duplice iniziativa libro-mostra è giunto dalla Fondazione Carispezia. "Siamo molto lieti di aver collaborato con ‘La Nazione’ alla pubblicazione del volume ‘Pensieri d’Artista’, nella convinzione che il nostromeriti di essere raccontato e valorizzato anche attraverso le voci e le opere dei suoi– dichiara il presidente Andrea Corradino –. Questa iniziativa rappresenta un’ulteriore opportunità per preservare e promuovere il nostro patrimonio artistico, dando visibilità alledi, che hanno contribuito a scrivere la storia dell’arte contemporanea, e continuano a farlo. Un piacere poi dare spazio a rassegne che valorizzano quelle eccellenze locali, proprio come avviene per la collettiva legata a ‘Pensieri d’Artista’". Il Camec si è elevato grazie al recente riallestimento della collezione permanente a cura di Gerhard Wolf.