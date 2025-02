Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia. Lazzari ci crede ancora: "A marzo la vera Vigor»

Il mese disvelerà il futuro del girone F. In palio ci sono punti pesanti che tutti vogliono accaparrarsi, tra i pretendenti c’è anche lache intende spazzare via patemi e timori legati alla classifica. Le squadre si avviano verso il gran finale di stagione: pochi possono dirsi al sicuro, ma nessuno vuol presentarsi alla resa dei conti con l’acqua alla gola. Nel derby di domenica pomeriggio, in programma al Polisportivo alle 14:30 contro la Civitanovese, allamancherà Kone, fermato dalle 3 giornate di squalifica in seguito ad un’ energica reazione nei confronti di un avversario durante la gara contro il Teramo. Eppure nessuno drammatizza. Laha tante soluzioni tattiche, Antonioli non avrà difficoltà a trovarle. Il vero problema, semmai, può riguardare l’aspetto psicologico.