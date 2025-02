Sport.quotidiano.net - Qui Castelfidardo. Giuliodori: "E’ mancato solo il gol domenica»

"Non bisogna fare drammi, la prestazione c’è stata, ci èil gol". Ilmartedì si è ritrovato e si è messo subito sotto a lavorare per preparare la partita del riscatto. Che deve essere quella disul campo dell’Atletico Ascoli. Quasi uno scontro diretto per prendersi i tre punti che ridarebbero serenità all’ambiente. Perché entrambe le squadre sono uscitesconfitte, di misura. "Avranno il dente avvelenato, giocheranno in casa e vorranno fare risultato, quello che cerchiamo però anche noi - attacca mister Marco-. Dovremo essere bravi a ricaricare subito le pile, perché ci aspetta una partita difficilissima anche per il campo, piccolo a differenza del nostro. Loro saranno sicuramente più abituati". Ilha sprecato un mezzo match point contro la Civitanovese per avvicinarsi sempre di più alla salvezza diretta.