Questo video non dimostra la presenza di nanotecnologie al grafene nei vaccini Covid

Leggi su Open.online

Ogni tanto tornano a circolare condivisioni Facebook didove Pablo Campra parla di analisi al microscopio dove si vedrebberobasate sulnei. E noi puntualmente non possiamo far altro che ricordarne l’infondatezza. Ecco perché.Per chi ha fretta:Continuano a circolare immagini dove Campra mostra foto al microscopio che dimostrerebbe ladialneiCodiv.Come abbiamo visto in precedenti analisi le foto in oggetto sono state tratte con metodi discutibili senza accertare l’assenza di impurità negli strumenti utilizzati.Quel che si vede continua a risultare compatibile anche con sostanze comunemente presenti nei, come il colesterolo.AnalisiEcco alcuni fotogrammi deldi Campra sulle fantomatiche nanostrutture alneineiTutto quello che vedete nel filmato sul presuntoneie le fantomaticheè un riassunto del lavoro di Campra che avevamo già analizzato riscontrandone l’infondatezza.