Questo governo non tollera il controllo di legalità | tanto vale ripristinare l’immunità

La politica ed in particolaree la maggioranza che lo sostiene nonno minimamente ildi. Si considerano legibus solutus, al di sopra della legge. E la violenza con cui attaccano la magistratura supera, il che non è facile, le stagioni delle invettive di Craxi, Cossiga, Berlusconi,per fare qualche nome non a caso. Quello che però è oltremodo grave che questa classe politica che ricopre anche incarichi di assoluto rilievo istituzionale non si limita ad invettive verbali e a violente campagne di propaganda mediatica, con la grancassa di editori e giornalisti servili di cui dispone, ma abusa del potere per perseguire interessi di parte e opera per distruggere l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.Gli ultimi casi accaduti mostrano bene la deriva in cui ci hanno portato.