"Queen At The Opera" da giovedì 13 a domenica 16 marzo all' Auditorium Conciliazione di Roma

At The, quattro serate aper lo show rock-sinfonico dedicato ai2015-202510th Anniversary TourDa13 a162025 – ore 21– via della, 4 –AT THEStraordinario omaggio aisospeso tra rock e musica sinfonica, “At The” spegne le prime dieci candeline e celebra l’anniversario con il 10th Anniversary Tour. Ben quattro le serate riservate al pubblicono, da13 a16.Inizio ore 21. I biglietti – posti numerati da 28,50 a 68,40 euro compresi diritti di prevendita – sono disponibili sul sito ufficiale www.atthe.com, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e sul sito del teatro https://.it. Sono previste riduzioni fino a 12 anni.