Quattroerre, il beverage tra qualità e nuove sfide. Giampiero Rota: "Il 2024 tiene nel weekend, ma il caro vita pesa sui consumi"

Ladi Torre de’ Roveri, azienda specializzata nella distribuzione di vini, birre e liquori, si conferma un punto di riferimento per il mercato lombardo. Con un fatturato di circa 10 milioni di euro e una rete di quaranta collaboratori, l’impresa nata nel 1982 dalla visione di Dinocontinua a crescere, affiancando alla storica attività di distribuzione produzioni di vino e birra a marchio proprio. Fondata come fiaschetteria nel 1973, l’azienda si è evoluta nel tempo diventando un distributore di primo piano per ristoranti, bar e hotel in Bergamasca e nelle province di Brescia, Milano e Lecco. Il nome,, è un tributo ai quattro figli del fondatore – Maurizio, Giampietro, Luca ed Enrico – oggi affiancati dalla terza generazione.L’azienda si è affermata nel tempo come partner strategico per il settore Ho.