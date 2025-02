Serieanews.com - Quattro addii, quattro conferme: il Milan riparte dai nuovi intoccabili

pilastri per il futuro epesanti: chi resterà e chi saluterà nel nuovoche sta prendendo forma per il prossimo anno?: ildai(Foto: Ansa) – serieanews.comA volte, basta un anno storto per mandare in frantumi un’illusione. Ilche solo due stagioni fa sembrava pronto a costruire un ciclo vincente, oggi si trova davanti a un bivio: continuare a rattoppare una squadra che ha perso identità o rifondare su basi solide?La scelta in realtà è già stata fatta e sarà ratificata questa estate. Il club ha tracciato una linea netta, stabilendo chi farà parte del nuovo corso e chi, invece, è destinato a cambiare aria.Non sarà una rivoluzione qualsiasi, perché i nomi in ballo sono pesanti. Si chiude un’era, ma al tempo stesso se ne apre un’altra, conpunti fermi da cui ripartire.