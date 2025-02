Secoloditalia.it - Quarticciolo, Ilaria Cucchi al delirio contro governo e agenti che contrastano la criminalità. FdI: “Ti fa paura la legalità?”

Febbraio è stato un mese-calvario per il quartiere dela Roma. Assediato da pusher, occupazioni abusive,, furti, aggressioni agli. Vari e gravi episodi ravvicinati nel tempo hanno aggravato una situazione di assenza di. Solo l’intervento delle forze dell’ordine in questi giorni ha dato respiro al quartiere. C’è solo una persona –- che non apprezza l’intervento. Le ha dato fastidio il ripristino di un po’ di sicurezza tra gli abitanti della zona. Che hanno infatti ringraziato gli. La senatrice di Avs ha scritto un post delirante su Instagram, scagliandosile misure adottate con le quali ilha deciso di potenziare la presenza delle Forze dell’Ordine., ildiil “metodo Meloni”Assurdo ma vero quanto scrive: “Trasformare i quartieri più vulnerabili in teatri di guerra.