Ilfattoquotidiano.it - Quarticciolo: altro che modello Caivano, qui va ridato al quartiere ciò che gli è stato tolto

di Sandro Pierini, nato e cresciuto nelCercare l’origine del male nel tossico barcollante che si aggira tra le vie delo nel pigro poliziotto che non fa quello che dovrebbe fare, oppure nello sconcio travestito che ha trovato rifugio e riparo nei vecchi scantinati abbandonati, o anche nel centro sociale nato dalle ceneri della vecchia questura, considerato ormai un “covo di ribelli”; cercare il male nella fragilità, nella mollezza, nell’indifferenza e nella paura della gente significa non conoscere i veri problemi, le dinamiche relazionali degli aspetti storico-sociali, culturali, psicologici ed economici di questo luogo e della sua popolazione, precludendosi la possibilità di agire con interventi mirati e idonei a migliorarlo, ad arricchirlo e a risanarlo. In questo modo si raggiungerà il solo obiettivo di spesa.