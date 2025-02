Quarti di finale amari per Berrettini anche a Dubai | Tsitsipas la spunta sul filo di lana

Leggi su Sportface.it

Esce dal scampo sconsolato, estremamente deluso per l’epilogo del match, Matteodopo ididell’ATP 500 di. Il tennista romano per la seconda settimana consecutiva dopo Doha si ferma a un passo dalla semi, arrendendosi a Stefanoscon lo score di 7-6(4) 1-6 6-4. Partita equilibrata, come si evince dal punteggio, che ha però premiato le maggiori variazioni presenti nell’arsenale tecnico del greco quando più contava, ovvero nei momenti decisivi del primo e del terzo parziale.recrimina per le due palle break avute sul 4-4 del terzo, su una delle quali l’ex numero tre al mondo si è salvato con una clamorosa demivolée vincente. Alla fine, però, in semi– la prima dell’anno – ci va, mentre l’allievo di Alessandro Bega lascia il Medio Oriente con la top-30 ritrovata e vola negli States per i due 1000 di marzo.