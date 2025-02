Quotidiano.net - Quanto bisogna tenere sul conto per le emergenze?

Gli imprevisti finanziari possono colpire chiunque in qualsiasi momento: dalla rottura di un elettrodomestico alle spese condominiali straordinarie, fino a situazioni più gravi come la perdita del lavoro o problemi di salute. Per affrontarli senza stress, è fondamentale avere un fondo di emergenza adeguato. Ma qual è la cifra giusta da accantonare? E come farlo nel modo miglioresulcorrente Molti esperti consigliano di non superare i 5mila euro di giacenza media sulcorrente, per evitare l’imposta di bollo di 34,20 euro annui. Tuttavia, questa soglia non è un parametro universale. La money coach Elisabetta Galeano, per esempio, sottolinea che la somma da mettere da parte varia in base a fattori come il numero di componenti della famiglia, le entrate, le spese correnti e le esigenze future.