Quanti mariti ha avuto Elizabeth Taylor?

, icona del cinema e della moda, diva dagli occhi viola, è nota non solo per il suo talento e la sua bellezza, ma anche per la sua vita sentimentale turbolenta, che le è valsa più di una battuta. Nel corso della sua vita, si è sposata otto volte con sette uomini diversi. Il suo grande amore? Richard Burton.al primo matrimonio (fonte: ELLE)Ecco l’elenco dei suoi:Conrad Hilton Jr. (1950-1951). Il primo matrimonio difu con l’erede della catena alberghiera Hilton. L’unione durò meno di un anno e si concluse con il divorzio, a causa delle presunte infedeltà e dei problemi di alcolismo di Hilton.Michael Wilding (1952-1957). L’attore britannico, più grande didi vent’anni, fu il suo secondo marito. La coppia ebbe due figli, ma il matrimonio terminò dopo cinque anni.