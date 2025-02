Oasport.it - Quante posizioni ha guadagnato Nardi nel ranking ATP: scalata anche la gerarchia italiana

Luca, eliminato nel secondo turno delle qualificazioni e poi ripescato come lucky loser, si è spinto fino ai quarti di finale dei Dubai Duty Free Tennis Championships 2025: l’azzurro ha scalato ilATP, dato che nel torneo degli Emirati Arabi Uniti ha113 punti.L’azzurro non scarterà punti lunedì prossimo, ma dato che a Dubai avevasuperato il primo turno delle qualificazioni, nel complesso ha scalato ben 13nella classifica virtuale:lunedì 24 febbraio era 79° in graduatoria, a quota 749, ma è salito a quota 862, diventando 66°.Il tennista italiano al massimo si era spinto al 70° posto, posizione raggiunta il 20 maggio 2024 e dunque lunedì 3 marzo ritoccherà il proprio best. Inoltre Lucadiventerà ufficialmente il numero 8 d’Italia, avendo scavalcato Mattia Bellucci.