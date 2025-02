Romadailynews.it - Quando la banca chiude, borgo e territorio sfollano

Leggi su Romadailynews.it

Perugia – A Massa Martana, valle umbra fra Perugia e Terni, la notizia della imminente chiusura dell’agenzia di una importantenazionale ha messo in subbuglio oltre tremila cinquecento residenti. Proteste e preoccupazioni subito condivise dagli abitanti di altri quattro o cinque paesi vicini e confinanti. Oltre alle perplessità dei vertici di almeno tre importanti opifici che esportano merci e manufatti, di valore e precisione, fino al RegnoUnito e verso gli USA.Il sindaco Francesco Federici, allarmato ma non scoraggiato, ha mobilitato la tastiera ed è subito atterrata una mail sul vertice dell’Istituto di credito, nella quale fra l’altro si legge: ”.come amministrazione comunale stiamo cercando di fare il possibile, e con risultati confortanti, per evitare lo spopolamento dei piccoli Comuni.