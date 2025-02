.com - Qual è la forma dell’Universo? Viviamo in una Ciambella Cosmica?

Quando osservi il mondo intorno a te, potresti pensare di vivere su un piano piatto. Del resto, è così che funzionano le mappe: fogli bidimensionali che rappresentano città e paesaggi. Ma la realtà è ben diversa: la Terra è una sfera, e l’Universo stesso potrebbe nascondere forme sorprendenti, come una gigantescao una struttura esotica. La topologia geometrica, un campo della matematica, studia proprio questi spazi multidimensionali, svelando connessioni tra forme, dimensioni e applicazioni pratiche.Intelligenza artificiale e matematica secondo Terence TaoTopologia eLa superficie terrestre è un esempio classico di spazio 2D: puoi muoverti in due direzioni (nord-sud ed est-ovest), ma vivi su una sfera. Allo stesso modo, la topologia esplora forme alternative come il toroide (una), dove due direzioni si avvolgono su sé stesse.