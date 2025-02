Ilgiorno.it - Pugni, minacce e sputi contro l’arbitro: maxi squalifica per il calciatore dell’Asd Luisiana. Stop per due anni e tre mesi

Leggi su Ilgiorno.it

Pandino (Cremona) – Mano pesantissima del giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti, che oggi hato per duee treilA.Q.. L'episodio increscioso risale allo scorso weekend durante la sfida fra i padroni di casa e l’Assago, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Under 19 Elite (girone E). Rigore e reazione dei giocatori A pochi minuti dal termine, un calcio di rigore concesso agli ospiti sul punteggio di 0-0 ha scatenato la reazione furiosa di alcuni giocatori di casa, con parole grosse,allodigiano Mazzilli. L'arbitro è stato costretto a fischiare in anticipo la fine del match e a rifugiarsi nello spogliatoio. Comunicazione e verdetto del giudice Nonostante la decisione del club di Pandino di prendere le distanze dal comportamento violento delcon un comunicato sui social, in cui si annunciava l'allontanamento del tesserato, oggi è arrivato il verdetto del giudice con una punizione esemplare.