«Pubblicheremo la lista dei clienti di Jeffrey Epstein. È un ordine di Donald Trump»

L’attorney general americana Pam Bondi ha annunciato che nelle prossime ore pubblicherà ladei passeggeri del Lolita Express. Ovvero l’aereo privato diche trasportava i suoisull’isola di Little Saint James. Dove si sono consumate violenze su centinaia di donne, tra le quali molte minorenni. In un’intervista a Fox News, la segretaria alla Giustizia ha sottolineato che vuole proteggere l’identità delle vittime ma che “domani”, giovedì, pubblicherà l’elenco dei nomi tra i quali, secondo i media, potrebbero esserci Bill Clinton, il principe Andrew, Michael Jackson e il fisico Stephen Hawking.LaBondi ha detto che sperava di pubblicare «un sacco di registri di volo, un sacco di nomi, un sacco di informazioni» su. In un’intervista precedente, quando le è stato chiesto su Fox News se il Dipartimento di Giustizia avrebbe rilasciato un elenco deidi, ha detto: «È sulla mia scrivania in questo momento per la revisione.