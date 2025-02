Salernotoday.it - Psi Salerno, convocata l'assemblea congressuale a sostegno di Maraio

Leggi su Salernotoday.it

Si terrà domenica 2 marzo, alle ore 10:30, presso la federazione provinciale del Psi diin via Matteo Rossi 14, l’provinciale del Psiche, in vista del Congresso nazionale straordinario del partito convocato a Napoli per il 21, 22 e 23 marzo prossimi.