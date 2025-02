Prysmian | utile 2024 in crescita del 378% acquisizione di Encore Wire spinge risultati

Quotidiano.net - Prysmian: utile 2024 in crescita del 37,8%, acquisizione di Encore Wire spinge risultati

ha chiuso l'esercizio delcon un balzo dell'del 37,8% a 729 milioni di euro. Lo annuncia il gruppo che ha realizzato ricavi indello 0,5% a 17,03 miliardi di euro, con un margine operativo lordo in rialzo del 18,4% a 1,93 miliardi. Sale del 14,3% il dividendo unitario a 0,8 euro, a fronte di unper azione di 2,52 euro. Si tratta di "eccellenti", secondo l'amministratore delegato Massimo Battaini, che "costituiscono un'ottima base da cui partire per ottenere nuovi successi". Il manager sottolinea che l'dinegli Usa ha consentito il gruppo di "superare in anticipo i target finanziari di medio termine" e ha fatto diun "un punto di riferimento globale per l'elettrificazione, la sicurezza e la transizione energetica e per la digitalizzazione.