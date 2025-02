Prysmian, obiettivo Nord America per nuove acquisizioni

Leggi su Ildenaro.it

“Siamo concentrati, come sempre, sulle opportunità di crescita e sulla crescita organica attraverso operazioni di M&A. La nostra principale area di interesse è il. Naturalmente, non escludiamo opportunità di business in altre aree, come l’Europa o il Medio Oriente, ma riteniamo che il miglior ritorno sugli investimenti si trovi in”. Lo dice il Ceo Massimo Battaini durante una conference call con la stampa dopo la presentazione dei conti per il 2024 spiegando che eventualipotrebbero riguardare il settore delle telecomunicazioni o anche altri business. “La logica alla base è quella di integrare il nostro portafoglio conattività. Anchor Wire si è allineata perfettamente a questa strategia. Non avevamo un’esposizione significativa nel settore dei cavi in rame per edifici né un’ampia integrazione nel mercatono.