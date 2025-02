Anteprima24.it - Provincia di Caserta, l’assemblea dei sindaci approva il bilancio

Tempo di lettura: < 1 minutodei, convocata e presieduta dal presidente facente funzioni delladiMarcello De Rosa, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’zione definitiva deldi Previsione annuale per l’esercizio finanziario 2025 e delpluriennale 2025-2027.Alla riunione hanno partecipato 67 comunini per una popolazione totale di 751.796 abitanti (83%). Il quorum per la validità della seduta era fissato a un terzo dei comuni (35) e della popolazione (circa 301mila abitanti).“Un’ampia partecipazione – ha dichiarato il presidente De Rosa – che dimostra che stiamo lavorando bene, nell’esclusivo interesse dei territori e dei cittadini. Nel mio intervento ho ripercorso quanto fatto in questi mesi, gli obiettivi già raggiunti e quelli che ci siamo prefissati, i finanziamenti che abbiamo sbloccato, ma soprattutto ho sottolineato l’importanza della programmazione e delle scelte condivise con gli amministratori locali.