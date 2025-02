Unlimitednews.it - Protocollo tra Adm e Vaticano per collaborazione doganale

ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare latecnico-amministrativatra l’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli e il Governatorato dello Stato della Città del:è quanto prevede ilsiglato oggi nella sede Adm. “Il governo italiano saluta con favore questa iniziativa disemplificazione del rapporto. Adm gestisce un ruolorilevantissimo per lo Stato. Particolare rilevanza assumono leattività dell’Agenzia in ambito, che rappresentaun’eccellenza amministrativa. Per il Governo è importante che irapporti con lo Statosiano improntati su unaproficua”, ha detto il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo. Per il direttore dell’Adm, Roberto Alesse, “con la sottoscrizionedeldi intesa si rafforzano le relazioni bilaterali tra l’Italia e la Santa Sede.