Ilfattoquotidiano.it - Protesta degli studenti al Senato contro la ministra Bernini: “No a un modello di Università basato su precarietà. Basta investimenti in armi”

Si sono radunati in uno spazio antistante ilcon un asino in cartapesta, bandiere e striscioni. Glidi Cambiare Rotta hanno manifestatolo svolgimento di un convegno sul futuro dell’a cui partecipava anche laAnna Mariae due componenti della commissione per la riforma. “Qui oggi alsi tiene un convegno dal titolo ‘La costruzione di una nuovain un’Italia migliore’ e noi siamo qui per portare la nostra opposizione a undibasata sui tagli alla ricerca, mancanza di fondi, e ricerca di competitività sul mercato. Ci opponiamo alla precarizzazione, ai soldi ai privati e investimento nella filiera bellica“, hanno raccontatoe studentesse in. “Servono 10 miliardi pere la ricerca ma ben 8 ne sono stati spesi per gli armamenti”, hanno sottolineato.