Sport.quotidiano.net - PROSSIMO AVVERSARIO. Il Cosenza ha deciso: esonerato Alvini

Leggi su Sport.quotidiano.net

La pesante sconfitta interna deldi domenica scorsa contro il Palermo è stata fatale al tecnico Massimiliano(foto), che nella giornata di ieri è stato sollevato dall’incarico con uno scarno comunicato della società calabrese, dopo ventisei partite scandite da cinque vittorie, dieci pareggi e ben dodici sconfitte. La notizia era nell’aria già da un paio di giorni, con il mister di Fucecchio che, sia pur ancora non ufficialmente, non aveva diretto gli ultimi allenamenti. Continua così la difficile stagione dei rossoblu, già partiti con una penalizzazione di quattro punti per irregolarità finanziarie, e che ora si trovano all’ultimo posto in classifica staccati di otto punti dalla zona playout. In sostituzione di, almeno per il momento, ma appare comunque una scelta che sarà definitiva, è stato chiamato il mister della squadra juniores Nicola Belmonte, cosentino doc, che ieri ha diretto la sua prima seduta.