Ternitoday.it - Pronto soccorso di Terni, l’allarme dei sindacati: “Situazione ormai al collasso”

Leggi su Ternitoday.it

di, la Fp Cgil attraverso un comunicato esprime la propria preoccupazione per lacomplicata in cui versa la struttura: “Ieri al- scrivono - si sono registrati 90 accessi di cui 35 in attesa ricovero, lacritica si ripete