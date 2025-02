Ilveggente.it - Pronostico Stoccarda-Bayern Monaco: nona sinfonia servita

è una partita della ventiquattresima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni,.Chiudere i conti in Bundesliga, o almeno cercare di mantenere invariato il distacco dalle altre, per cercare di concentrarsi al meglio sulla Champions, visto che l’urna di Nyon ha deciso per il derby. Anticipa al venerdì sera ildi Kompany, che va a giocare sul campo difficile dellocon un solo obiettivo: prendersi i tre punti e mettersi al sicuro in campionato per poi indirizzare tutte le energie verso la massima competizione europea.(Lapresse) – Ilveggente.itAndare agli ottavi con 8 punti di vantaggio sul Leverkusen, o almeno 8 punti, sarebbe un segnale importante anche per la squadra che dovrà essere affrontata in Champions che, come sappiamo, è proprio quella di Xabi Alonso.