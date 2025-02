Ilveggente.it - Pronostico Fiorentina-Lecce: il cannoniere è di nuovo ai box

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.L’aria si è fatta dipesante in casa. Sembrava che i viola fossero riusciti a mettersi alle spalle il periodo nero vissuto a cavallo tra dicembre e gennaio grazie alle tre vittorie di fila contro Lazio, Genoa e Inter – particolarmente significativo era stato il 3-0 rifilato ai nerazzurri nella continuazione della sfida sospesa a dicembre per via del malore occorso a Bove – ma dopo quel mini-filotto la squadra di Raffaele Palladino è dientrata in un tunnel dal quale non sarà facile venire fuori.: ilè diai box (Ansa) – Ilveggente.itPreoccupanti le prestazioni offerte nelle ultime due giornate di campionato contro due squadre sulla carta alla portata come Como (0-2) e Verona (1-0).