Pronostici 27esima giornata Serie A

Napoli-Inter non può che essere al centro delladiA e deidi Superscommesse. Vincere al Maradona per Conte significherebbe ritornare in vetta a +2. Mentre per Inzaghi mantenere il primato e una distanza di 4 punti dai partenopei. L’Atalanta osserva da vicino lo scontro tra le due dirette concorrenti. Mentre domenica sera il Milan ospiterà a San Siro una Lazio desiderosa di riscatto dopo l’eliminazione in Coppa Italia.Napoli-Inter: Under 2.5Per il big match Scudetto contro l’Inter Conte perde un pezzo importante come Anguissa. I partenopei sono chiamati a reagire dopo lo stop del Sinigaglia. Ma al Maradona arriva un’Inter agguerrita e in fiducia post Coppa Italia. I nerazzurri vengono da tre Under 2.5 consecutivi. Inoltre, gli ultimi 3 precedenti tra i due club si sono chiusi con meno di tre reti.