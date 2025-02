Ilrestodelcarlino.it - ’Promemoria Auschwitz’. Il viaggio dei giovani in Polonia

Nove ragazze e ragazzi di Santa Sofia, frequentanti la classe quinta delle scuola secondaria di secondo grado, sono appena rientrati, insieme all’assessora alla cultura del Comune di Santa Sofia Chiara Bellini, dalinorganizzato nell’ambito del progetto ‘Promemoria’ dall’associazione Deina. Affiancati da tutor e guide specializzate, hanno visitato lo storico quartiere ebraico ‘Kazimierz’, l’ex ghetto nazista della città, il Museo ‘Fabbrica di Oskar Schindler’ e infine gli ex campi di sterminio di Auschwitz – Birkenau. L’associazione di promozione sociale Deina realizza da anni progetti volti a coinvolgeree adulti in esperienze di, di approfondimento tematico, di confronto e di crescita personale. "L’esperienza, che è stata preceduta da un lungo percorso di formazione – commentano gli studenti Angelica, Asia, Aurora, Elena, Ginevra, Gianmarco, Linda, Noemi e Tommaso – ci ha visto impegnati anche in attività collettive di riflessione e rielaborazione.