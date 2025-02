Linkiesta.it - Professare il credo di un futuro Avant-Pop

“We call it-pop” è un volume che unisce il racconto dei ventuno anni di storia di C2C Festival di Torino a un manifesto dell’“—Pop”, un suono nuovo che si è sviluppato proprio sui dancefloor del festival torinese. Attraverso fotografie d’archivio del festival e testi originali, il volume rende omaggio agli artisti che vi hanno partecipato e al pubblico che, per due decenni, ha seguito da vicino l’evoluzione di un suono che è una sintesi di musica, ascolto, danza e performance.-pop and the art of plunder-pop began with pop, and pop began with plunder. From the start, pop plundered insurgent genres and made their innovations palatable – for teenagers first, and more broadly, for the market. Pop, of course, is a capitalist product. It mutates, innovates and iterates; it creates anticipation and desire.